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رئيس التحرير التنفيذي
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توك شو

أبو حامد يعلّق على تصريحات أماني عبدالمقصود بشأن ضرب «رحمة»

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 10:50 م
محمد أبو حامد، وكيل
محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب
سناء إسماعيل
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علّق محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، على تصريحات أماني عبدالمقصود، حول واقعة اعتدائها بالضرب على «رحمة» فتاة الدار، مؤكدًا أن كل ما يقال مخالف للقانون والدستور، لأن التعامل مع الأطفال ليس بشكل عشوائي.

وأضاف أبو حامد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة" مع الإعلامية جيهان لبيب، والمذاع عبر فضائية "المحور": «الدستور ألزم الدولة بحماية الأطفال، والدولة موقعة على اتفاقية دولية لحماية الأطفال ومن أهم بنودها تجريم العنف ضدهم حتى لو كان من الأبوين وقانون الطفل الصادر في 2008 وعملت لائحته التنفيذية في 2010 كان منظم إجراءات لمنع ممارسة العنف ضد الأطفال داخل الأسرة، والفكرة عندما يكون هناك طفل لديه مشكلة فإن الدراسات النفسية والسلوكية أثبتت أن العنف لا يؤدي لحل المشكلة فهو انتهاك غير مبرر ولا يؤدي إلى نتيجة ويوجد علاج نفسي لهم أو عرضهم على أخصائيين».

وتابع أن دول العالم عند ممارسة أي عنف ضد الأطفال حتى لو كان من الأب أو الأم فيستطيع أي مواطن أن يقدم ضدهما بلاغا، لأنهم يعتبرون وجود الأبناء مع هؤلاء الأباء يمثل تهديدًا لهم ويتم أخذهم منهم ولديهم آليات للأسر البديلة على اعتبار أن العنف في حق الأطفال جريمة كبيرة وغير مبررة لأي سبب من الأسباب.

وأكد أن من ينشأ دار رعاية لا يوجد أي شيء يجبره لإنشائها إلا للتقرب لله سبحانة وتعالى وعليه أن يتحمل مشقة رعايتهم بغرض ثواب الله ولا يجوز أن تستبيح ضرب هؤلاء الأطفال.

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