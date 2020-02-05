منى ماهر عن أزمة «نادي القصة»: لا تتركوا عقولنا بلا بيت يحتضن أفكارها

طالبت الروائية والقاصة وعضو نادي القصة، منى ماهر، بالتكاتف من أجل حل أزمة النادي بعد أن طالب مُلاك مقره بإخلائه.وقالت منى ماهر لـ"الدستور"، إن هذا النادي الذي أسسه يوسف السباعي، والذي كان يضم بين جنباته كتاب كبار مثل نجيب محفوظ، مهدد بأن يصبح في الشارع، فهو ليس مجرد شقة ستعود لمالكها، إنه عمر طويل، وأجيال عظيمة.وأضافت أن هذا المنبر يقدس الكلمة، ويحاول جاهدا في هذا الوقت العصيب من عمر الأدب والثقافة أن يكون بيتا لكل الكتاب، متسائلة كيف يتم التفريط فيه وأن يختفي من الخريطة الثقافية في مصر؟.وذكرت أن الثقافة هي الأساس الذي يقوم عليه كل شىء، فنحن بحاجة لعقول قوية تبني مصرنا الغالية على أساس سليم.واستكملت: "لا تأخذوا منا نادي القصة، لا تتركوا عقولنا بلا بيت يحتضن أفكارها".وكانت زينب العسال، عضو مجلس إدارة نادي القصة، كشفت أن النادي يواجه أزمة مالية كبيرة، لافتة إلى أن الورثة ملاك المقر يطالبون باسترداد مقر النادي، لأن المؤجر "اعتباري".وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور": "كنا نعاني من أزمة مالية العام الماضي، وجريدة الدستور مشكورة ساعدت النادي ماديا، وتكفلت بدفع الإيجار الشهري للمقر، لمدة عام كامل، ولكن هذا العام فوجئنا بأن المبنى ومقر النادي مهدد بالطرد، لأن الورثة رفعوا قضية على النادي، وعلينا أن نترك المكان، وأنا باسم كل مبدع يحمل قلم، أناشد الجميع بدعم ومساندة النادي في أزمته".ولفتت إلى أن الورثة امتنعوا عن أخذ الإيجار الشهري لمدة 3 أشهر، واتبعنا الطرق القانونية وذهبنا للمحكمة لدفع الإيجار، ولكن فوجئنا أن الورثة رفعوا قضية للمطالبة باسترداد مقر النادي، لأنه يعد مؤجر اعتباري.