مساعدات إنسانية من النمسا للصين لمواجهة فيروس كورونا

قررت النمسا تقديم مساعدات إنسانية إلى الصين لمساعدتها في مواجهة كارثة انتشار فيروس "كورونا المستجد" في البلاد.وقال بيان لوزارة الداخلية اليوم الأربعاء: إن المساعدات تشمل توفير 2000 نظارة أمان للعاملين في الفحص الطبي و5 آلاف قناع جراحي و2.4 مليون قفازات فحص.وذكر وزير الداخلية كارل نيهمر، في البيان، أن النمسا أول دولة أوروبية تقوم بدورها لتحسين الوضع على الأرض في الصين حيث استجابت بشكل فوري لطلب من الصين لتوفير إمدادات الإغاثة، وتم تقديم هذا الطلب قبل أيام قليلة عبر السفارة الصينية في فيينا.وأشار البيان إلى أن وزارة الداخلية انتهت من تجهيز لوازم الإغاثة، وترتيب عملية النقل بدعم من الصليب الأحمر وبالتعاون الوثيق مع وزارة الخارجية، حيث سيتم نقل إمدادات الإغاثة إلى الصين في أقرب وقت ممكن.