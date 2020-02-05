الصحة التركية: قتيل و157 جريحًا في حادث طائرة إسطنبول

أفادت وزارة الصحة التركية، مساء الأربعاء، بمقتل راكب وارتفاع حالات الإصابة لـ157 جريحًا جراء انزلاق طائرة خلال محاولتها الهبوط في مطار صبيحة بمدينة إسطنبول.وكشفت العديد من وسائل الإعلام أن الطائرة التي تعرضت للحادث اليوم من طراز بوينج 737، كانت تحمل على متنها 177 راكبًا من بينهم 6 من أفراد الطاقم، وإنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.وصرح وزير النقل والبنية التحتية، محمد جاهد طوران بأنه "وفقًا للمعلومات التي لدينا، كان هناك هبوط صعب، وأن الحادث وقع بعدما لم تتمكن الطائرة من إبطاء سرعتها واصطدامها بحقل بنهاية المدرج"، مضيفًا أن السلطات "لم تكن لديها أي اتصال" مع قائد الطائرة.