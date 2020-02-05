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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

القوائم النهائية للمرشحين بانتخابات التجديد النصفي لـ«البيطريين»

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 10:44 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عبدالناصرمحمد
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أعلنت اللجنة العليا للإشراف على إجراء انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور البدري أحمد ضيف، وكيل النقابة العامة، اليوم، الكشوف النهائية للمرشحين على كافة المستويات النقابية، "النقيب العام، عضوية مجلس النقابة العامة، رؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات، وعضوية مجالس النقابات الفرعية".

وأوضحت القوائم النهائية، ترشح 14 طبيبا بيطريا، على مقعد النقيب العام للأطباء البيطريين، هم: هاني السيد مرعي، علاء أحمد عبد الرؤوف السيد، حسن حلمي محمد عطية، شيرين علي زكي، خالد حلمي محمد سليم، عبد العزيز محمد الجوهري، حميدة عبد الجواد محمود الشيخ، محمد عفيفي علي سيف، بهاء الدين محمد صابر الغرباوي، خالد فاروق محمد عبد الحميد محمد العامري، أحمد عبد الكريم بديع إبراهيم، عصام عبد الشكور فرحات محروس، ثروت زكي عجايبي مرقص، عصمت محمد علي سيد أحمد.

كانت النقابة العامة للأطباء البيطريين، قد أعلنت فتح باب الترشح بالتجديد النصفي، يوم 22 ديسمبر 2019، وتم إعلان القوائم الأولية لأسماء المرشحين، 8 يناير 2020، ثم جرى تشكيل اللجنة العامة للإشراف على الانتخابات، والتي بدورها أعلنت فتح باب الطعون والتظلمات والاعتراضات والتنازلات، لمدة 7 أيام.

ومن المقرر أن يتم إجراء التصويت بانتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء البيطريين، يوم الجمعة 27 مارس 2020.

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