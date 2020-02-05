وفد تنسيقية الأحزاب في ضيافة «التجمع» لطرح رؤيته الانتخابية

استضاف حزب التجمع وفدًا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في لقاء سياسي عقد الأربعاء، بمقر الحزب، تحدث خلاله سيد عبد العال، رئيس الحزب، وعبد الناصر قنديل، أمين التدريب والتثقيف وعضو المكتب السياسي، ومارسيل سمير، أمين الشئون البرلمانية وعضو المكتب السياسي.وعرض قادة الحزب خلال اللقاء وجهات نظرهم حول الاستحقاقات الانتخابية القادمة لمجلسي النواب والشيوخ والمجالس المحلية، وطرح النظام الانتخابي المناسب الذي يراه الحزب، والإجراءات اللازمة في كل منهم.وأشاد الجميع بالقيمة التي تساهم بها التنسيقية من خلال هذه اللقاءات في تنمية الحياة السياسية وتعزيز مشاركة الأحزاب في الحوار حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين كافة الأطراف.