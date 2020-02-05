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الأربعاء 05 فبراير 2020 الموافق 11 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل 8 مدنيين بصاروخ باليستي حوثيون في مأرب

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 10:34 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ.ش.أ
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استهدفت ميليشيا الحوثي الانقلابية بصاروخ باليستي، مساء اليوم، حيًا سكنيًا في مدينة مأرب شمال شرقي اليمن، ضمن تصعيدها العسكري ضد المدنيين.

وقالت مصادر محلية يمنية، وفقا لقناة "العربية" الفضائية، إن صاروخًا باليستيًا حوثيًا استهدف منازلًا بحي الروضة الآهل بالسكان المدنيين والنازحين في مدينة مأرب.

وأكدت سقوط أربعة أطفال وأربع نساء في حصيلة أولية لهذا الاستهداف، وتوقعت ارتفاع أعداد الضحايا حيث لا يزال البحث جاريًا تحت الأنقاض.

من جهتها، عبرت الحكومة اليمنية الشرعية، في أول تعليق لها على هذا الاستهداف، عن إدانتها واستنكارها لما وصفتها بـ"الجريمة الإرهابية البشعة" التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي الانقلابية.

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