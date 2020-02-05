قصر العيني: 98% نسبة الشفاء من فيروس كورونا دون دواء

علق الدكتور أيمن السيد سالم أستاذ ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة، على إعلان السلطات الماليزية شفاء أول حالة على أراضيها من فيروس كورونا المستجد، وهي لطفلة تبلغ من العمر 4 سنوات ليتبقى 9 مصابين بالفيروس في البلاد.وقال إن وفيات حالات الإصابة من فيروس كورونا المستجد تبلغ 2% ما يعني أن نسبة الشفاء تصل إلى 98% دون دواء.وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت عدم وجود أي لقاح أو علاج محدد لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، وأن العلاج المتاح هو علاج داعم ويتوقف على الحالة السريرية للمريض.وكشفت وزارة الصحة الماليزية، اليوم، تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا، بين رعاياها الذين أجلتهم من مدينة ووهان الصينية والبالغ عددهم 107 أشخاص، وصلوا إلى البلاد صباح أمس.وقال وزير الصحة الماليزي ذو الكفل أحمد إنه عدد المصابين بالفيروس في ماليزيا أصبح 12 شخصًا، مشيرا إلى أن المصابين تم نقلهما للعلاج بوسط ماليزيا.