«الوزراء» يكشف تفاصيل أوضاع المصريين العائدين من ووهان

كشف المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل أوضاع المصريين العائدين من ووهان الصينية ومتواجدين في الحجر الصحي بمحافظة مرسى مطروح.وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، المُذع على فضائية "صدى البلد" مع الإعلامي أحمد موسى، مساء الأربعاء أنه تم نقل المصريين في أتوبيسات مجهزة من مطار العلمين إلى مكان المعسكر الطبي، مشيرًا إلى أنهم خضعوا للفحص الطبي للتأكد من عدم وجود أعراض فيروس كورونا عليهم.وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن عدد الأطقم الطبية المتواجدة في الحجر الصحي يبلغ نحو 200 شخص يضموا أطباء من كل التخصصات.وبين المتحدث باسم مجلس الوزراء أن هناك 11 رضيعا في الحجر الصحي، لافتا إلى أنهم بحاجة لمعاملة خاصة وأطباء يستطيعون التعامل مع أطفال حديثي الولادة.كما أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، توفير ألبان الأطفال بالإضافة إلى الرعاية الطبية وكل ما يحتاجه الطفل حديث الولادة، مشيرًا إلى أن هناك حالتين تعاني من ارتفاع درجات الحرارة داخل المعسكر الطبي؛ وتم إجراء الكشف عليهم واتضح أنه ارتفاع طبيعي وانخفضت مجددًا، مؤكدًا أنه لا علاقة له بفيروس كورونا.