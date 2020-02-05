رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 05 فبراير 2020 الموافق 11 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«الوزراء» يكشف تفاصيل أوضاع المصريين العائدين من ووهان

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 10:30 م
جريدة الدستور
رباب الأهواني
طباعة
كشف المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل أوضاع المصريين العائدين من ووهان الصينية ومتواجدين في الحجر الصحي بمحافظة مرسى مطروح.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، المُذع على فضائية "صدى البلد" مع الإعلامي أحمد موسى، مساء الأربعاء أنه تم نقل المصريين في أتوبيسات مجهزة من مطار العلمين إلى مكان المعسكر الطبي، مشيرًا إلى أنهم خضعوا للفحص الطبي للتأكد من عدم وجود أعراض فيروس كورونا عليهم.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن عدد الأطقم الطبية المتواجدة في الحجر الصحي يبلغ نحو 200 شخص يضموا أطباء من كل التخصصات.

وبين المتحدث باسم مجلس الوزراء أن هناك 11 رضيعا في الحجر الصحي، لافتا إلى أنهم بحاجة لمعاملة خاصة وأطباء يستطيعون التعامل مع أطفال حديثي الولادة.

كما أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، توفير ألبان الأطفال بالإضافة إلى الرعاية الطبية وكل ما يحتاجه الطفل حديث الولادة، مشيرًا إلى أن هناك حالتين تعاني من ارتفاع درجات الحرارة داخل المعسكر الطبي؛ وتم إجراء الكشف عليهم واتضح أنه ارتفاع طبيعي وانخفضت مجددًا، مؤكدًا أنه لا علاقة له بفيروس كورونا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 7 ساعات

تخصيص ملياري جنيه لتنفيذ أعمال رصف الطرق المحلية داخل 12 محافظة

منذ ساعتين و 32 دقيقة

ترحيب نسائى بتصديق السيسى على قانون حبس الممتنعين عن دفع النفقة

منذ يومين

فندق 5 نجوم و«تقسيمة المليون».. «أصالة» تنقذ ابنها بـ«محامي عُقر»

منذ حوالي 5 ساعات

تحطم طائرة في تركيا.. خرجت عن مسارها وانشطرت لنصفين

الصور

image description

قرعة ربع نهائى الكونفدرالية

image description

تجهيزات "كاف" لقرعة ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا 2020 دور 8

image description

نجوم الفن يودّعون نادية لطفي

image description

من مترو الشهداء.. إطلاق «بالطو أبيض» لمواجهة ختان الإناث (صور)

image description

صور جنازة نادية لطفي

الأكثر قراءة

أول تعليق من صاحبة فيديو تعذيب فتاة دار الأيتام (فيديو)

«الأسوأ منذ 70 عاما».. مصر تستعد لمواجهة أخطر أنواع الجراد (فيديو)

نتيجة الصف الثاني الثانوي بعد التعديلات

اللقطات الأولى لحادث انشطار طائرة في إسطنبول (فيديو)

إنفوجراف

image description

5 أسباب لـ«النوم فى العمل» (إنفوجراف)

image description

عقوبة حيازة سلاح أبيض (انفوجراف)

image description

وداعًا نادية لطفى جميلة جميلات السينما المصرية "إنفوجراف"

image description

«رحلت لويزا».. محطات في حياة نادية لطفي (فيديوجراف)

أيام زمان

ما لا تعرفه عن محاولات اغتيال نجيب محفوظ وفرج فودة

«بالراحة يا عبد الرحمن».. حكاية الخلاف الغامض بين أم كلثوم والأبنودي

موسيقار الملوك «مقموص».. سر بكاء عبد الوهاب بسبب جمال عبد الناصر

المذكرات السياسية لـ نادية لطفى.. «لهذا السبب زارت لبنان بعد مجزرة صبرا وشاتيلا»

نجم الساعة

ما لا تعرفه عن محاولات اغتيال نجيب محفوظ وفرج فودة

الصحة

كل ما تريد معرفته عن «الوسواس القهرى»

ارتفاع ضغط الدم يهدد بالفشل الكلوى

دراسة: نقص وزن الطفل عند الولادة يهدده بالعقم

4 خطوات للحفاظ على لياقتك البدنية على طريقة شاكيرا

منوعات

مسلحان يقتحمان مركزًا للشرطة في المكسيك

دراسة: الذهاب للعمل بالدراجة الهوائية يطيل العمر

رابط موقع دعم مصر لتحديث بيانات المستهلكين 2020 في بطاقات التموين وتسجيل رقم التليفون

دراسة: تحدث الأباء بنبرة هزلية مع الأطفال يساعدهم على تعلم المهارات اللغوية

مقالات الرأي
ماجد حبته
لقاء عنتيبى.. توابع وطرائف
خالد عكاشة
المأزق الداخلى لخطة السلام الأمريكية «1»
جلال حمام
عودة الحق الفلسطينى.. رهان مصر الدائم
مؤمن المحمدي
بيزنس بنى سعد وقريش
المزيد

الثقافة

سعيد الكفراوي: إنقاذ نادي القصة معلق في رقبة «الثقافة» وساويرس

الناشر شريف بكر يطالب «الثقافة» بفتح قاعاتها لـ«نادي القصة»

لوكيشن تصوير«في بيتنا رجل».. «نادي القصة» شاهد على تاريخ السينما

زينب العسال: «الدستور» أنقذت نادي القصة من الانهيار