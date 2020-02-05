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الأربعاء 05 فبراير 2020 الموافق 11 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سويسرا تعلن عن أول إصابة بـ«جنون البقر»

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 10:23 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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أعلنت المنظمة العالمية لصحة الحيوان، الأربعاء، أن سويسرا أبلغت عن حالة "جنون بقر" غير نموذجية في إحدى مزارع شمال شرقي البلاد.

وقالت المنظمة ومقرها باريس إن "الحالة اكتشف لدى إحدى البقرات وعمرها 13 عاما في مزرعة باينسيديلن، إحدى بلديات كانتون شيفتس في سويسرا".

وأشار تقرير صادر عن المكتب الفدرالي السويسري للطب البيطري إلى أن الحالة هي الأولى من المرض المعروف بـ"جنون البقر" منذ عام 2012.

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