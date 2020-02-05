سويسرا تعلن عن أول إصابة بـ«جنون البقر»

أعلنت المنظمة العالمية لصحة الحيوان، الأربعاء، أن سويسرا أبلغت عن حالة "جنون بقر" غير نموذجية في إحدى مزارع شمال شرقي البلاد.وقالت المنظمة ومقرها باريس إن "الحالة اكتشف لدى إحدى البقرات وعمرها 13 عاما في مزرعة باينسيديلن، إحدى بلديات كانتون شيفتس في سويسرا".وأشار تقرير صادر عن المكتب الفدرالي السويسري للطب البيطري إلى أن الحالة هي الأولى من المرض المعروف بـ"جنون البقر" منذ عام 2012.