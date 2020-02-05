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الأربعاء 05 فبراير 2020 الموافق 11 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

10 ملايين جنيه لإنشاء كوبري علوي بشارع الجيش في طنطا

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 10:23 م
الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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وافق الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على توفير مبلغ 10 ملايين جنيه لإنشاء كوبري علوى أمام جامعة طنطا بشارع الجيش لتيسير الحركة المرورية وحركة المشاة وحفاظًا على أرواح المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ باللجنة العليا لصندوق الإسكان بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، واللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام، وعدد من القيادات التنفيذية للمحافظة بديوان عام المحافظة.

وفى بداية الاجتماع تم التصديق على جلسة لجنة الإسكان السابقة، وتم استعراض الموقف المالي لحساب صندوق الإسكان والذي بلغ 64 مليون و254 ألف جنيه يتم تخصيصها لرفع مستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين على مستوى المحافظة.

ثم ناقش المحافظ عدد من الموضوعات التى تعمل على تنمية موارد المحافظة وأصدر توجيهاته بتشكيل لجنة دائمة برئاسة نائب المحافظ وعضوية الشئون القانونية والمالية والإدارة الهندسية والإسكان وخبير تقييم عقاري لتحديد أسعار بيع وإيجار المحلات التجارية التي أنشأتها المحافظة فى جميع مدن ومراكز المحافظة وسرعة طرحها.

كما وافقت اللجنة أيضًا على توفير الموارد المالية اللازمة لتوصيل التيار الكهربائي لبرج استثماري بأرض شبكة المياه القديمة بزفتى.

ووافقت اللجنة برئاسة المحافظ على إعادة طرح عدد 38 وحدة سكنية بقرية الراهبين مركز سمنود بنفس الشروط القانونية السابق الإعلان عنها والسماح لمواطني المحلة الكبرى بالتقدم لشغل تلك الوحدات.

كما كلف محافظ الغربية الدكتور أحمد عطا بعمل التخطيط اللازم لترميم عدد 8 عمارات سكنية بمنطقة الملاح وسوق المواشي بسمنود لترميمهم وتوفير الموارد المالية اللازمة، كما وافقت لجنة الإسكان برئاسة محافظ الغربية على رد المقدم النقدي لعدد 2 من المواطنين لتنازلهم عن وحداتهم السكنية المخصصة لهم بقرية إشناواى مركز السنطة.

وأصدر المحافظ توجيهاته بعمل البحوث اللازمة للمواطنين الذين يتقدمون للحصول على وحدات إسكان اجتماعي لبيان مدى استحقاقهم وذلك وفقًا للشروط القانونية.

وفى نهاية الاجتماع؛ أصدر المحافظ توجيهاته بتشكيل لجنة عليا برئاسة الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ وعضوية كل من الإسكان والشئون المالية والقانونية لعمل دراسة جدوى لإنشاء أبراج إسكان استثماري بشارع شكري القواتلى بالمحلة الكبرى، مؤكدًا سرعة الأداء وبذل المزيد من الجهد لإنجاز الأعمال.

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