«الوفد»: دعم الصناعة المصرية يدخلها المنافسة العالمية

قال عبد الباسط الشرقاوي، القيادي بحزب الوفد، رئيس لجنة الحزب بالبحيرة، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بضرورة تذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين في مصر، ودعم الصناعة المصرية، أتت بثمارها وخير دليل على ذلك نجاح المبادرة الأخيرة التي اطلقتها الحكومة، بشأن تشجيع الشركات المصدرة على إجراء توسعات في استثماراتها بالسوق من خلال تسوية المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، والتي تبلغ 291 مليون جنيه لـ12 شركة مصدرة.أضاف الشرقاوي، في بيان الأربعاء، أن المبادرات الصناعية التي أطلقتها الحكومة هدفها دعم الصناعة، وإحياؤها من جديد وجعلها تتصدر قوائم الدول التي لديها تبادل تجاري يليق بمكانتها والحالة الاقتصادية الجيدة التي شهدتها الدولة الحديثة خلال السنوات الاخيرة.وأشاد رئيس لجنة الوفد بالبحيرة بحجم التبادل التجاري مع عدد كبير من الدول، مشيرًا إلى أن التوسعات الصناعية المصرية تخطت الحاجز المحلي وبدأت تنافس الصناعة العالمية، لا سيما داخل السوق الافريقي وذلك بفضل العلاقات الجيدة التي أقامتها مصر مع دول القارة السمراء والتى كان لها تأثير كبير في زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر ودول القارة.أضاف الشرقاوى أن التغلب على مشكلات المصانع المتعثرة والاستمرار بجدية في عقد جلسات بين أصحاب المصانع والبنوك تمثل خطوة هامة ستدفع عجلة الإنتاجية مما سينعكس على حجم التبادل والاعتماد على المنتج المحلي وتصدره في قائمة الأسواق.