مصري عائد من اليمن: شعرنا بالكرامة والعزة والشرف

أجرت كاميرا برنامج «المواجهة» المذاع على فضائية «إكسترا نيوز» لقاءً مصورًا مع المصريين العائدين من اليمن الذين كانوا مختطفين.وقال أحد المصريين العائدين من اليمن على متن الطائرة، ويدعى علي حسن، من مدينة كفر الشيخ، إنه منذ تم إلقاء القبض علينا من قبل السلطات اليمنية وبدأت الإجراءات القانونية تسير، تواصلنا مع أهالينا فى مصر ثم تم ترحيلنا إلى السجن.وأوضح أنهم لم يدخلوا المياه الإقليمية اليمنية من أجل الصيد، وإنما بهدف إصلاح لانش تعطل، ثم ألقي القبض علينا.وتابع أنه يعتبر وقوف الدولة بجانبه وكل ما حدث من دعم ومساندة وإعادته لوطنه بمثابة «كرامة وعزة وشرف».