انطلاق فعاليات «آيسنار أبوظبي» 17 مارس

تستعد إمارة أبوظبي لتنظيم فعاليات المعرض الدولي للأمن الوطني «آيسنار» ومن المقرر انطلاقه 17 - 19 مارس 2020 بمركز أبوظبي الوطني للمعارض.ويوفر آيسنار أبوظبي منصة فريدة لبناء شبكات الأعمال بين الجهات الحكومية في المنطقة من جهة، والشركات التي توفر الحلول الأمنية من مختلف أنحاء العالم من جهة أخرى.ويجمع آيسنار أبوظبي الذي يأتي بتنظيم مشترك مع وزارة الداخلية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومختلف الجهات العاملة في مجال الأمن القومي، بهدف تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في إيجاد عالم متصل وأكثر أمانًا.وسيشهد المعرض هذا العام، إبراز التحديات والتقنيات الحديثة وأفضل الممارسات لمواجهة التحديات المتنامية التي تواجه هذه المجالات.ويضم البرنامج الحافل لمعرض آيسنار أبوظبي فعاليات لبناء شبكات الأعمال ومؤتمرات شاملة ومبادرات نوعية مبتكرة، بما يتناسب مع طبيعة الأعمال ضمن مجالي الأمن القومي والسيبراني، ودفع عجلة الابتكار فيهما، وتعزيز الريادة الفكرية ورفع مستوى الوعي لدى الجمهور العام.