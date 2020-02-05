أول تعليق من صاحبة فيديو تعذيب فتاة دار الأيتام (فيديو)

عرض برنامج "90 دقيقة" فيديو لأماني عبدالمقصود، صاحبة فيديو تعذيب إحدى الفتيات بدار الأيتام، والذي انتشر عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي منذ أيام.وقالت أماني، خلال فيديو حصري للبرنامج الذي تقدمه جيهان لبيب عبر فضائية المحور، إنها أم لثلاث شباب وكانت تتمنى أن يكون لديها دار أيتام بنات، وبالفعل عملت جمعية خيرية من عام 2007 ودار أيتام بنات من 2010، وتراعي أكثر من 150 أسرة بشكل موسمي و50 أسرة شهري في فرع العاشر و50 بفرع القاهرة.أضافت دار الأيتام بدأت بـ6 بنات من دار الوفاء والتي أغلقت من الشئون الاجتماعية بسبب سوء معاملتها للبنات، مؤكدة أن رحمة التي ظهرت خلال تعذيبها في الفيديو كانت من البنات التي استقدمتها من دار الوفاء وأنها استخدمت معها كل أساليب التفاهم، لكنها كانت تنصاع في فترات وأخرى لا؛ لأنها كانت تريد التحرر من أي قيود، وأنها كانت على تواصل مع الشئون الاجتماعية لمساعدتها في تقويمها لكن منذ عام بدأت الأمور تأخذ شق أخر مع رحمة.وأوضحت أن الفتاة لها عدة محاضر شرطة من ضرب وتكسير وسرقة وألفاظ بذيئة جدًا وهروبها من المدرسة، إضافة إلى تدخينها للسجائر.وأكدت أنها عاملت البنات بما يرضي الله وأنا سخرت لهم منزلها ومدخراتها وخصصت فيلتها المكونة من أربعة طوابق، وقضت 13 عامًا في خدمتهم.وأحالت النيابة الإدارية رئيسة قسم الأسرة والطفولة بإدارة الشئون الاجتماعية بالعاشر من رمضان للمحاكمة العاجلة ومدير الدار لمجلس التأديب.