وزيرة الهجرة: مصر سبّاقة في الاحتفاء بالمرأة ودعمها

شاركت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الأربعاء، في فعاليات الدورة الخامسة لقمة "مصر للأفضل"، التي تقام تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بمشاركة عدد كبير من الوزراء، ونحو 700 قيادة تنفيذية لكبريات الشركات، والذي يعد حدثا بارزا لتكريم أفضل 100 شركة وأبرز 50 سيدة تأثيرًا في مؤسسات الأعمال لعام 2019.من ناحيتها، أوضحت السفيرة نبيلة مكرم، على هامش تكريمها، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منح المرأة المصرية ثقة غالية، حيث خصص عام 2017 للاحتفاء بها، إضافة لتخصيص 25% من الحقائب الوزارية للوزيرات المصريات، ليصبح لدينا 8 حقائب لسيدات مصر لأول مرة في تاريخها.أضافت وزيرة الهجرة أن مشاركة واحتفاء السادة الوزراء مع نخبة من قادة قطاع المال والأعمال، وعدد من الرؤساء التنفيذيين للشركات والمؤسسات العامة والخاصة في هذا الحدث، يعد دليلًا واضحًا على النجاحات التي تشهدها الدولة على كل المستويات الاقتصادية، مضيفة أن مصر، بشقيها الحكومي والخاص تواصل الاستثمار بقوة في قطاعات البنية التحتية والتمويل والطاقة والتكنولوجيا والنقل والصناعة.وتابعت مكرم أن وزارة الهجرة كان لها دور بارز في دعم رؤية الدولة المصرية في الاستثمار في مصر، بإطلاقها نسخة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" تحمل اسم "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، والتي شارك فيها عشرات العلماء والخبراء والمستثمرين المصريين بالخارج في شتى المجالات الاقتصادية، مضيفة أن المؤتمر أتى بثماره وشهدت نتائجه توقيع عقود استثمارية ضخمة بين رجال الأعمال المصريين بالخارج وقطاعات اقتصادية مختلفة في الآونة الأخيرة.