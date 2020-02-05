العراق: مقتل 3 عناصر من الحشد في هجوم لداعش شرق تكريت
الأربعاء 05/فبراير/2020 - 10:08 م
أ.ش.أطباعة
أفاد مصدر أمني عراقي، بمقتل ثلاثة عناصر من الحشد العشائري في هجوم نفذته عناصر تنظيم "داعش" شرق تكريت.
وقال المصدر، في تصريح لقناة "السومرية نيوز" الفضائية مساء اليوم الأربعاء: "إن عصابات (داعش) شنوا هجوما أسفر عن مقتل 3 من عناصر الحشد العشائري بمنطقة الناعمة شرق تكريت".
وقال المصدر، في تصريح لقناة "السومرية نيوز" الفضائية مساء اليوم الأربعاء: "إن عصابات (داعش) شنوا هجوما أسفر عن مقتل 3 من عناصر الحشد العشائري بمنطقة الناعمة شرق تكريت".