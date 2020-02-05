العراق: مقتل 3 عناصر من الحشد في هجوم لداعش شرق تكريت

أفاد مصدر أمني عراقي، بمقتل ثلاثة عناصر من الحشد العشائري في هجوم نفذته عناصر تنظيم "داعش" شرق تكريت.وقال المصدر، في تصريح لقناة "السومرية نيوز" الفضائية مساء اليوم الأربعاء: "إن عصابات (داعش) شنوا هجوما أسفر عن مقتل 3 من عناصر الحشد العشائري بمنطقة الناعمة شرق تكريت".