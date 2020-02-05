«الوزراء»: الرئيس يهتم بأبناء مصر في الخارج

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي المسئولية، فإن الدولة تتعامل بصورة مختلفة مع أبنائها سواء داخل أو خارج مصر.وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، مساء الأربعاء، أن مصر من أوائل دول العالم التي عملت على إعادة أبنائها من "ووهان" الصينية عقب تفشي فيروس "كورونا"، كما أنها تحملت كافة مصاريف عودتهم إلى أرض الوطن.وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن العائدين من "ووهان" الصينية مازالوا يعيشون في المعسكر الطبي لمدة 14 يوما، ومتوافر لهم كل سبل الراحة.كما أشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن مصر نجحت في الإفراج عن 32 صيادا كانوا محتجزين في اليمن على مدار شهرين، بالرغم من أن اليمن يعاني من ظروف غير طبيعية كما أنه ليس في أفضل حالاته.