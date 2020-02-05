العراق يحجر 14 يوما على الوافدين من الصين

أعلنت وزارة الصحة في العراق، وصول الجالية العراقية من الصين إلى مطار بغداد، مشيرة إلى عدم وجود أي إصابة بين القادمين بفيروس "كورونا" حسب الفحوص الأولية.وقال المتحدث باسم وزارة الصحة والبيئة سيف بدر: "الجالية العراقية في الصين وصلت إلى مطار بغداد الدولي ولا توجد أي إصابة بين أفراد الجالية بفيروس كورونا حسب الفحوص الأولية".وأوضح بدر: أن "فريقا طبيا متخصصا كان في استقبالهم، حيث نقلوا إلى مؤسسة صحية خاصة لغرض عزلهم مدة 14 يوما وهي فترة حضانة المرض لحين التأكد من خلوهم تماما من الإصابة".وأضاف أن "المؤسسة الصحية الخاصة بأفراد الجالية العراقية تحوي كافة الخدمات الصحية والفندقية المطلوبة".وأكد أن الإجراءات حضرها عدد من النواب في لجنة الصحة والبيئة النيابية التابعة للبرلمان.وأعلن وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم الثلاثاء، عن عودة الطلاب العراقيين وعوائلهم، وعددهم 57 شخصا من مدينة "ووهان" في الصين، مصدر انتشار فيروس "كورونا".