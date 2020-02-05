12 حالة.. إصابة جديدة بـ«كورونا» في أمريكا

أعلنت هيئة الخدمات الصحية في ولاية ويسكونسن الأمريكية، اليوم، ظهور حالة مصابة بفيروس «كورونا» المستجد ليصبح إجمالي مصابي المرض بالولايات المتحدة 12 حالة.وأوضحت شبكة الإذاعة الأمريكية، اليوم، أن هذه تُعد أولى حالات الإصابة بكورونا داخل ولاية ويسكونسن.وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن عن 6 حالات في ولاية كاليفورنيا، 3 حالات في ولايات ماساتشوستس وواشنطن وأريزونا، اثنتين في إلينوي، إلى جانب حالة اليوم في ويسكونسن ليصبح المجموع 12.