إزالة 70 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بكفر الشيخ (صور)

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أعمال اليوم الرابع لحملة الإزالات الموسعة للموجة الـ15 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، واسترداد حق الشعب، مؤكدًا أن المحافظة بكامل أجهزتها حريصة كل الحرص على تطبيق القانون، واسترداد حقوقها التى هى حق الشعب، وعودة آخر شبر من أملاك الدولة، بمشاركة جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة.وقال المحافظ، إنه تم تنفيذ 10 قرارات إزالة للتعديات على أرض أملاك الدولة بقرى الخريجين بمساحة 739م2، كما تم تنفيذ عدد 45 قرار أراضى زراعية خفية الطريق الدولى بمساحة 59 فدانا و5 قراريط و22 سهما، كما تم تنفيذ 15 قرار أرض زراعة خاصة بمساحة 1 فدان و5 قراريط، كما تم فصل مرافق لعدد 9 حالات لتقاعسهم فى إنهاء إجراءات التقنين خلال اليوم الرابع على التوالى بالموجة الـ15 لمركز ومدينة مطوبس، والمدعومة بقوات الأمن والحماية المدنية ومرفق الإسعاف والكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى تحت إشراف اللواء ياسر حفناوى، السكرتير العام المساعد، والمحاسب استفتاح أبوإبراهيم، رئيس مركز ومدينة مطوبس، واللواء جمال سامون، مساعد مدير الأمن للأمن العام.وكلف محافظ كفر الشيخ، باستمرار الحملة المكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة، بالموجة الـ15 لاستعادة حق الشعب بمراكز ومدن المحافظة، موجهًا بتنفيذ القانون، وإزالة جميع التعديات على أملاك الدولة التى لم تتقدم لإجراءات التقنين والتصالح، وتنفيذ إزالة حالات غير الجادين فى أعمال التقنين على رأس الإزالات، مشددًا بتنفيذ جميع قرارات الإزالة الصادرة لجميع المعتدين على أملاك الدولة بجميع أنواعها، والذى تم منحهم الوقت الكافى للتقدم للتصالح وتقنين أوضاعهم، مضيفًا: "لا تهاون فى استعادة أملاك وأراضى الدولة التى هى حق الشعب".وأكد المحافظ، أنه لن يتم التفريط فى حق الدولة الذى هو حق الشعب تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، باسترداد جميع أملاك الدولة، والمتابعة اليومية مع جميع رؤساء المراكز والمدن بما تم على أرض الواقع، وإعداد تقرير، والعرض أسبوعيًا طبقًا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى التنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ لتوفير عناصر التأمين المطلوبة لتنفيذ الموجة الـ15 وفق الخطة الزمنية المحددة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية.فيما أشاد محافظ كفر الشيخ، برجال الشرطة والأجهزة الأمنية التى توفر الحماية الكاملة للحملة الموسعة، موجهًا رؤساء مراكز ومدن المحافظة بالتنسيق والتعاون الكامل مع الأجهزة الأمنية لاستكمال أعمال الموجة الـ15 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، مقدمًا خالص الشكر للواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية ـ مدير أمن كفر الشيخ، والأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، وجميع المشاركين على جهودهم المبذولة في تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة، وفرض سيادة القانون، وحماية حقوق المواطنين، والممتلكات العامة والخاصة بالمحافظة.شارك فى أعمال حملة الإزالة الموسعة من رجال الأمن، اللواء نصر عبدالسلام، مساعد مدير أمن كفر الشيخ لفرقة دسوق، والمقدم هشام الزعفرانى، مأمور شرطة مركز مطوبس، والنقيب عمر فتح الله، رئيس وحدة مباحث مطوبس، وعدد كبير من القيادات الشرطية والتنفيذية.