«المرور» يواصل تركيب الملصق الإلكترونى واستبدال اللوحات المعدنية

باشرت إدارات المرور على مستوى الجمهورية أعمالها فى مجال تركيب الملصق الإلكترونى واستبدال اللوحات المعدنية القديمة (أرقام فقط) للدراجات النارية، باللوحات المعدنية المؤمنة (حروف وأرقام) تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى رفع مستوى السلامة المرورية، والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين وتحقيق الانضباط على الطرق.يأتي ذلك استكمالًا لمنظومة مرورية إلكترونية متكاملة، من جانب وزارة الداخلية.