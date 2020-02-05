إحالة المتهمين بسرقة «شقق المرج» للجنايات

أمرت نيابة المرج، الأربعاء، بإحالة المتهمين بسرقة الشقق السكنية في المرج لمحكمة الجنايات.وكشف أمر الإحالة في القضية رقم ٥٨٧٤ لسنة ٢٠١٩ أن المتهمين هم سامح.م، معاذ ع، وكريم ع عاطلين وأقروا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا لسرقة الشقق السكنية بمنطقة المرج، وأقروا بسرقتهم لـ10 شقق سكنية بأسلوب كسر الباب والمفتاح المصطنع، وتمكنوا من سرقة مصوغات تقدر 55 ألف جنيه، ومبلغ 32 ألف جنيه.كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغات لقسم شرطة المرج تفيد بسرقة شققهم السكنية وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد المتهمين وضبطهم وبسؤالهم أقروا بارتكاب وقائع سرقة الشقق السكنية.حرر المحضر اللازم، وتولت النيابة سير التحقيقات.