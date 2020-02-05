انطلاق فعاليات دورة "ابنك كنزك" بمعهد المشورة.. 15 فبراير

تنطلق فعاليات دورة "ابنك كنزك"، بمعهد المشورة الأرثوذكسية، ابتداء من 15 فبراير الجاري بمقر المعهد بالمعادي، وتهدف الدورة إلى تدريب الأباء على تنشئة أبنائهم بشكل تربوي سليم.ويحاضر في الدورة عدد من خبراء المشورة والأطباء النفسيين، تحت رعاية الأنبا دانيال أسقف كنائس المعادي.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خلال شهر فبراير المقبل لبدء صوم يونان المقدس، الذي يصومه الأقباط على مدار ثلاث أيام، ثم يعقبه بعد فترة أسبوعين الصوم الكبير المقدس، الذي يستمر على مدار 55 يومًا ينقطع فيهم الأقباط عن أي أطعمة غير نباتية، ويتنهي باحتفالات عيد القيامة المجيد.