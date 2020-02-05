11 فبراير.. معهد المشورة الأرثوذكسي يطلق دورة «بدون إحراج»

يطلق معهد المشورة الأرثوذكسي بالمعادي، دورة جديدة للشباب بعنوان بدون إحراج، وذلك ابتداءً من يوم 11 فبراير الجاري وعلى مدار شهرين.يحاضر في الدورة عدد من خبراء المشورة والأطباء النفسيين تحت رعاية الأنبا دانيال أسقف كنائس المعادي.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خلال فبراير المقبل لبدء صوم يونان المقدس، والذي يصومه الأقباط على مدار 3 أيام، ثم يعقبه بعد فترة أسبوعين الصوم الكبير المقدس، والذي يستمر على مدار 55 يومًا ينقطع فيهم الأقباط عن أي أطعمة غير نباتية، ويتنهي هذا الصوم باحتفالات عيد القيامة المجيد.