الاثنين.. 50 وزيرًا في مؤتمر دولي حول الأمن النووي بفيينا

تنظم الوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤتمرًا وزرايًا موسعًا حول تعزيز الأمن النووي على الصعيد العالمي وذلك يوم الاثنين المقبل في فيينا ويستمر ثلاثة أيام.وذكر بيان للوكالة الدولية، الأربعاء، من مقرها في العاصمة النمساوية فيينا، أن المؤتمر الوزاري الذي تستضيفه الوكالة سوف يناقش كيفية الحفاظ على الأمن النووي، وتعزيزه في جميع أنحاء العالم والحد من تهديد المواد النووية وغيرها من المواد المشعة المستخدمة لأغراض ضارة.أشار البيان إلى حضور 50 وزيرًا ومسئولًا حكوميًا رفيع المستوى إضافة إلى صانعي السياسات والخبراء الآخرين لمراجعة الوضع الحالي للأمن النووي الدولي وتبادل الآراء بشأن الأولويات المستقبلية، لافتًا إلى أنه من المتوقع اعتماد إعلان وزاري يحدد التزامات الدول الأعضاء بالأمن النووي خلال أعمال اليوم الأول.ونوه البيان بحضور أكثر من 1600 مشارك في أعمال المؤتمر، يمثلون أكثر من 130 دولة عضو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية و35 منظمة دولية وإقليمية وغير حكومية.والمؤتمر الوزاري هو الثالث للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول الأمن النووي بعد المؤتمرين الذين عُقدا في عامي 2013 و2016، وتشمل القضايا المطروحة أمام المؤتمر الأطر التشريعية والتنظيمية الوطنية وتقييمات التهديدات والمخاطر وثقافة الأمن النووي والحماية المادية للمواد النووية والمشعة، ومكافحة الاتجار غير المشروع وتنمية الموارد البشرية وأمن الكمبيوتر والمعلومات.