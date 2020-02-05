تجديد حبس نائب رئيس حزب التحالف الشعبى 15 يومًا

قررت نيابة أمن الدولة تجديد حبس عبدالناصر إسماعيل، نائب رئيس حزب التحالف الشعبى، فى اتهامه بمشاركة أنشطة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها 15 يومًا على ذمة التحقيقات.ووجهت النيابة إلى المتهم ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك في اتفاق جنائى، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية، بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.