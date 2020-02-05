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الأربعاء 05 فبراير 2020 الموافق 11 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

120 جريحًا فى انشطار طائرة تركية إلى نصفين

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 08:44 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سلمى اشرف
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ارتفعت أعداد مصابي حادث انزلاق طائرة خلال محاولتها الهبوط فى مطار صبيحة بمدينة إسطنبول التركية إلى 120 جريحًا.

وقال حاكم مدينة إسطنبول، علي يرليكايا- حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم، إنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وأن الطائرة كانت تحمل على متنها 177 راكبًا من بينهم 6 من أفراد الطاقم.

وأشارت وزارة النقل إلى أن الحادث لم يسفر عن حالات وفاة خلال ما وصفته بـ"الهبوط الصعب".

كما صرح وزير النقل والبنية التحتية، محمد جاهد طوران، بأنه "وفقًا للمعلومات التي لدينا، كان هناك هبوط صعب، وأن الحادث وقع بعدما لم تتمكن الطائرة من إبطاء سرعتها واصطدامها بحقل بنهاية المدرج"، مضيفًا أن السلطات "لم تكن لديها أي اتصال" مع قائد الطائرة.

ووفقًا للموقع الإلكتروني المتتبع لرحلات الطيران والمعروف باسم "فلايت رادار 24"، فإن الطائرة التي تعرضت للحادث اليوم من طراز بوينج 737.

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