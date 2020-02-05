حبس سائقين عثر بحوزتهما على هيروين ببدر

أمرت نيابة الشروق وبدر بحبس سائقين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحيازتهما كمية من الهيروين زنة ربع كيلو قبل ترويجها بمدينة بدر.وكشفت التحقيقات أن المتهمين سائقين عثر بحوزتهم علي كمية من مخدر الهيروين وزن ربع كيلو قبل ترويجها بمدينة بدر، واعترف المتهمين بحوزتهم للمضبوطات بقصد ترويجها والكسب غير المشروع.بداية الواقعة عندما ورد معلومات لقسم شرطة بدر يفيد بقيام سائقين بترويج المواد المخدرة وبيعها بدائرة القسم وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد المتهمين وضبطهم وبسوالهم أقروا بحيازتهم المضبوطات بقصد ترويجها والكسب غير المشروع منها، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.