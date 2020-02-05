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الأربعاء 05 فبراير 2020 الموافق 11 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إصابة 13 زائرة صحية إثر انقلاب سيارة بأطفيح

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 08:39 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أصيب 13 زائرة صحية إثر انقلاب سيارة ميكروباص يستقلها عدد من هيئة التمريض الخاصة بالتأمين الصحى بأطفيح، وتم نقلهن إلى المستشفى، وتبين من خلال توقيع الكشف الطبي استقرار حالتهن الصحية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقت غرفة النجدة بلاغًا يفيد انقلاب سيارة ميكروباص، وإصابة عدد من الركاب بأطفيح، فانتقل رجال المرور إلى محل الواقعة، وتبين أن السيارة كان يستقلها عدد من الزائرت الصحيات التابعين للتأمين الصحى بأطفيح، انقلبت بهن السيارة، ما أسفر عن إصابة 13 زائرة صحية، وتم نقلهن إلى المستشفى، لتلقى العلاج، حيث إن حالتهن الصحية مستقرة، وغادر عدد منهن المستشفى، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

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