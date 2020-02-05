حزب الحرية يفتتح مقره رقم 495

افتتح حزب الحرية المصري برئاسة الدكتور صلاح حسب الله، مقره رقم 495 بقسم ثاني شبرا الخيمة الحضور، بحضور عدد من قيادات الحزب المركزية، وأمناء الأمانات النوعية.يأتي هذا في إطار استكمال الحزب لهيكل مقراته على مستوى المحافظات بعدد من المقرات، وانتشار الحزب حتى يصل إلى القرى والنجوع وجميع المناطق بمحافظات مصر.