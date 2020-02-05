قتلى وجرحى بين المتظاهرين العراقيين فى النجف

أفادت مصادر طبية عراقية، اليوم، بسقوط 6 قتلى وعشرات الإصابات إثر هجوم أنصار التيار الصدري على المتظاهرين في مدينة النجف العراقية.وأضرم أنصار الصدر المعروفون بـ«أصحاب القبعات الزرقاء» النيران في خيم المتظاهرين المنصوبة في ساحة «الصدرين» بالنجف، وبعد الهجوم، ثارت مطالبات بسحب أنصار التيار الصدري من الساحة.وأعلنت مصادر أمنية عراقية فى وقت سابق عن مقتل محتج طعنًا باشتباك بين المتظاهرين و«أصحاب القبعات الزرقاء» أنصار مقتدى الصدر، جنوب بغداد، كما أصيب 3 متظاهرين آخرين بجروح جراء ضربات بالعصي، وفق ما أوضحت المصادر الطبية، خلال الاشتباك الذي انتهى بتدخل القوات الأمنية وإبعاد أصحاب القبعات الزرقاء من مخيم الاحتجاج أمام مقر مجلس محافظة بابل.