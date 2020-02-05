استقالة قائد قاعدة جوية جنوب إسرائيل بعد توبيخه

قدم العقيد "هـ" قائد قاعدة حتسور الجوية بجيش الاحتلال الإسرائيلي استقالته، بعد الإعلان عن الخسائر التي لحقت بالقاعدة عقب غرق مربض الطائرات، في الحادث الذي وقع منذ شهرا، حسبما نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.وجاءت استقالة قائد القاعدة الجوية الإسرائيلية بعد توبيخه، وثلاثة ضباط آخرين، من قبل القيادات في جيش الاحتلال.وبلغت الخسائر في حادث قاعدة "حتسور" حوالي 30 مليون شيكل، إضافة إلى تضرر 8 طائرات مقاتلة في القاعدة، وتوقفت عن الخدمة، ومحاولة إصلاح 3 طائرات.وتعرضت قاعدة "حتسور" الجوية، التي تقع جنوب الاحتلال الإسرائيلي، منذ نحو شهر، لعاصفة جوية قوية، أدت إلى تدمير بعض المرافق وتضرر الطائرات.