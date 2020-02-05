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الأربعاء 05 فبراير 2020 الموافق 11 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

نقابة البترول تستقبل وفدا من اتحاد العمال اللبناني

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 08:34 م
محمد جبران
محمد جبران
دعاء جابر
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استقبل محمد جبران، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول المصرية، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال، وفدا نقابيا من دولة لبنان برئاسة أديب البرادعي، رئيس اتحاد نقابات عمال وموظفي البترول، إيهاب رعد عضو الأمانة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العاملين بالسياحة والفنادق، وذلك بمقر النقابة العامة للعاملين بالبترول بالمظلات.

وتطرق الحديث بين الجانبين، عن الدور المحوري لكل نقابة في بلدها، والاتفاق على صياغة وثيقة للعمل بين الجانبين تهدف لما فيه صالح البلدين والارتقاء بالقطاع والعاملين.

وأعرب الوفد اللبناني، عن سعادته بزيارة القاهرة باعتبار مصر بلدهم الثاني، وهو ما عبر عنه رئيس النقابة العامة للبترول المصرية محمد جبران، في كلمته للترحيب بالوفد اللبناني، مؤكدا أن تلك الزيارات ينتج عنها تبادل الخبرات الثقافية والنقابية والعمالية ونقل تجربة كل نقابة للأخرى في البلدين وتوطيد العلاقات بين النقابات العمالية.

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