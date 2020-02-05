صُناع «رأس السنة»: فيلم فى يوم واحد.. والرقابة بريئة من تأخر عرضه

بسمة:

كل عوامل النجاح متوافرة.. شخصيتى فيه «ظريفة جدًا».. وسعيدة بالعودة القوية

هدى المفتى: أقدم دور فتاة غنية «مستهترة»

محمد حفظى: اخترنا الأبطال بالتشاور.. ولا مشاهد محذوفة

محمد صقر: أنتظر التعليقات على تجربتى الأولى

كشف صناع ونجوم فيلم «رأس السنة»، الذى بدأ عرضه فى دور السينما أمس الأربعاء، عن أن أحداثه تدور فى يوم واحد فقط عن العلاقات الإنسانية بين الأغنياء وأبناء الطبقة الوسطى، مشيرين إلى توافر كل عوامل النجاح فيه، من تمثيل وكتابة وإخراج وإنتاج. ونفى صُناع «رأس السنة» ما تردد عن تأخر عرضه بسبب اعتراضات من جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، أو لحذف مشاهد معينة منه، موضحين أنهم انتظروا الوقت المناسب فى الموسم لطرحه.أرجعت الفنانة بسمة موافقتها على المشاركة فى الفيلم إلى الفكرة الجديدة والمبتكرة التى كتبها السيناريست والمؤلف المنتج محمد حفظى، موضحة أن أحداث العمل تدور فى يوم واحد، الأمر الذى استلزم «حبكة» من نوع خاص لمنع شعور المشاهد بأى حالة من الملل، وهو ما نجح فيه «حفظى» بصورة كبيرة.وقالت بسمة: «نجوم العمل مميزون، وأنا أحترمهم وأقدرهم بشدة، خاصة المخرج محمد صقر، فى أول أعماله السينمائية، الأمر الذى أعتبره ميزة لأن حماس المخرج لأول أعماله السينمائية يكون مختلفًا».ورأت أن الفيلم تتوافر فيه كل عوامل النجاح على مستوى الكتابة والإخراج، واصفة الشخصية التى تقدمها فى أحداثه بـ«الظريفة جدًا»، التى أثارت لديها- فور قراءتها السيناريو- العديد من التساؤلات، حول إذا ما كانت مدانة أم بريئة، وهو ما سيقرره المشاهد عند رؤية الفيلم، مع العلم بأن القصة تجعل كل مشاهد يفهم النهاية بطريقته الخاصة.وبسؤالها: «هل هناك رسالة محددة يريد الفيلم تقديمها للجمهور؟»، أجابت: «لا يشترط من وجهة نظرى أن يحمل الفيلم رسالة عميقة، فالترفيه أحد أهم رسائل وأهداف الفن»، متابعة: «الفيلم يتناول فكرة الازدواجية فى الحكم على الأمور، ولا يجب الحكم على الآخرين من خلال ما نسمعه فقط، وينبغى أن يكون لنا رأينا الخاص فى ذلك».وعلقت على عرض الفيلم فى مهرجان مراكش السينمائى، وتصنيف البعض للفيلم على أنه ينتمى لـ«سينما المهرجانات»، قائلة: «الإعلام هو من ابتدع مصطلح سينما المهرجانات. السينما هى السينما، وجودة العمل ينبغى ألا ترتبط بعرضه فى المهرجانات أو دور العرض السينمائية، وصُناع أى فيلم مطالبون بتقديم محتوى مميز من ناحية القصة والإخراج والتصوير أو التمثيل، أيًا كان مكان عرضه».من ناحية أخرى، أرجعت بسمة ابتعادها عن الفن طوال الفترة الماضية إلى أسباب شخصية وليست فنية، وقالت: «لكن الظروف اختلفت فى الوقت الحالى، فقررت العودة والحمد لله ستكون عودة قوية من خلال ٣ أفلام سينمائية هى: رأس السنة وبعلم الوصول وماكو».وأضافت: «الرجوع من خلال ٣ أفلام قوية بأدوار مختلفة خطوة كبيرة ومهمة بالنسبة لى، وأتمنى أن تكون هذه الأفلام وسيلة للجمهور والقائمين على صناعة السينما للنظر إلىّ بطريقة مختلفة، وأن تكون الفترة الماضية فرصة لإعادة تقييم نفسى، ودخول مرحلة جديدة فى حياتى أتسم خلالها بالنضج والتفكير القوى».وأشارت إلى أن الأعمال الثلاثة نتاج جهد عامين، وطرحها فى وقت واحد «مجرد صدفة»، وهى صدفة سعيدة وتسمح للجمهور بالحكم عليها وتقييم عودتها.وعن فيلم «بعلم الوصول» ومناقشته قضايا وأزمات المرأة، قالت: «الفيلم يغوص فى الحالة النفسية لإحدى السيدات، والتطورات التى تحدث فى حياتها، وهو أمر فى غاية الأهمية، ويعد امتدادًا للأفلام التى تقدم وجهة نظر المرأة وتحاول إنصافها والتعبير عنها، وهو النمط الذى أرى ظهوره بقوة خلال السنوات الأخيرة».وبالنسبة لـ«ماكو»، تعتقد بسمة أنه «بمساندة كل الزملاء فى الفيلم من إخراج وممثلين وديكور ومدربى غوص، سيكون من أهم الأفلام فى السينما المصرية، نظرًا للموضوع الذى يتناوله، وطريقة التصوير الخاصة به، وتقنيات الجرافيك التى تم تنفيذها فى مصر وتثبت امتلاكنا كثيرًا من الإمكانيات الخاصة بصناعة السينما».وعن رأيها فى تراجع البطولة النسائية فى الفترة الأخيرة، قالت: «كانت متراجعة لكنها بدأت فى العودة مرة أخرى خلال السنوات الماضية، وأرى أن المشكلة ترتبط أيضًا بقلة الأعمال السينمائية بصفة عامة، وكم الأبطال الموجودين فى الصناعة. فمنذ فترة كان لدينا قرابة ١٥ بطلًا، والآن لا يزيد العدد على ٥ فقط، كما أن الأمر مرتبط بالظروف الاقتصادية التى أثرت على الإنتاج الفنى».وأشادت بمنصات العرض الإلكترونى التى ظهرت مؤخرًا، قائلة: «جيدة جدًا. العالم أجمع يتجه إليها، ولو جاءت لى فرصة مناسبة فلن أتردد فى عرض أعمال بها، خاصة أن الاتجاه العالمى السائد يتجه نحو الديجيتال فى كل شىء».وتطرقت لتأثير الإيرادات على مستوى الممثل، واعتبرت أنه «من المفترض ألا تؤثر الإيرادات على القيمة الفنية للممثل، فهناك ممثلون فى غاية القوة، لكن أفلامهم لا تحقق إيرادات، والقاعدة العامة فى ذلك بالنسبة لى هى أن الممثل ممثل أيًا كانت الإيرادات».وحول تفضيلها الدراما أم السينما، وإذا ما كان يهمها رأى النقاد أم الجمهور أكثر؟، قالت: «بلاقى نفسى فى التمثيل إن شا الله فى صالة بيتنا، ويهمنى رأى البنى آدمين اللى بيتفرجوا، سواء نقاد أو جمهور، فالحياة ليست نقادًا فقط أو جمهورًا فقط، وأستمع إلى جميع الآراء وأتقبل النقد بشكل كبير، ومقتنعة بشدة بمقولة (لولا اختلاف الأذواق لبارت السلع)، لكن من المهم أن يكون النقد بناء مش أى كلام».وبسؤالها عن مشاركتها فى دراما شهر رمضان المقبل ٢٠٢٠، أجابت: «مافيش حاجة.. نحن فى فبراير وأعتقد أنه تم تسكين أغلب الأدوار».أعربت الفنانة الشابة هدى المفتى عن سعادتها بعرض الفيلم بعد عدة تأجيلات، خاصة أنها تظهر فيه بشخصية مختلفة بتجسيد فتاة من الطبقة الأرستقراطية الغنية تتصف بالاستهتار بصورة كبيرة، مشيرة إلى أن التحضير لتلك الشخصية لم يتطلب منها كثيرًا من الوقت، لأن المجتمع ملىء بمثل هذه الشخصيات.وقالت «هدى»: «ما حمسنى للمشاركة فى العمل هو السيناريو والأبطال المشاركون فيه، لذا وافقت على الانضمام إليه دون أى تردد»، لافتة إلى انتهائها من التصوير قبل البدء فى تصوير فيلم «بنات ثانوى».ووصفت فكرة الفيلم التى تدور فى يوم ومكان واحد بأنها «تجربة ممتعة» بالنسبة لها، ولم تعرضها لأى إرهاق، وقالت: «كنت أرغب فى تقديم مثل هذه الأعمال التى تحقق نجاحًا مع الجمهور سواء فى مصر أو خارجها منذ فترة كبيرة».وأشارت إلى أنها لم تتخوف من كون العمل أول تجربة للمخرج محمد صقر، مشددة على ضرورة منح الفرصة لظهور جيل جديد من شباب المخرجين، كما أثنت على المنتج والسيناريست محمد حفظى، لأنه «كان داعمًا ومحفزًا لطاقم العمل ككل». وعن ردود الفعل حول عرض الفيلم فى مهرجان مراكش بالمغرب، قالت «هدى»: «تلقيت ردود أفعال إيجابية جدًا من الجمهور المغربى، خاصة أن لدىّ العديد من الصديقات المغربيات».قال محمد حفظى، مؤلف الفيلم والمشارك فى إنتاجه، إن أحداث العمل تدور حول تجمع أبطاله فى أحد المنتجعات، وذلك بهدف رصد علاقة الطبقة الوسطى بالأغنياء.وأضاف: «تشابك العلاقات فى الفيلم كان مثيرًا، فأحداثه تتناول فكرة اختلاط طبقات اجتماعية فى مكان واحد، ورد فعل الطبقة الثرية المتقوقعة داخل نفسها فى ذات الكمبوند على وجود طبقات أخرى معهما فى نفس المواقف». وواصل: «تقديم أحداث الفيلم فى يوم واحد لم يقلقنى، رغم تكرارها فى السينما على مدار عقود وفى آخر عشر سنوات أيضًا. هى أفلام تحمل شكلًا واحدًا ومضمونًا مختلفًا، وتمثل نوعية موجودة فى السينما العالمية»، متابعًا: «أنا بحب النوعية دى من الأفلام».وكشف «حفظى» عن أن اختيار أبطال الفيلم كان بالتشاور مع جميع طاقم العمل، ولم يتم اختيار أبطال بأعينهم قبل بدء التصوير، مضيفًا: «حرصت على منح المخرج كل الصلاحيات لاستخدام أدواته فى العناصر كافة». ولم يخف تخوفه فى البداية من إسناد إخراج العمل إلى محمد صقر فى أولى تجاربه.ورأى أن استعانته بمنتج آخر فى الفيلم تؤدى إلى اتخاذ قرارات سليمة تصب فى صالح العمل، لأن تعدد المنتجين يمنع سيطرة منتج واحد على القرارات المتعلقة بالفيلم ويحدث توازنًا. ونفى «حفظى» أن يكون تأخر عرض الفيلم عدة مرات يرجع إلى رفض الرقابة بعض المشاهد وحذفها، وإنما كان بسبب الرغبة فى اختيار الوقت الأنسب لعرض العمل، وقال: «لم يحذف منه أى مشاهد بسبب الرقابة، وما تم حذفه كان أثناء مراجعة المونتاج، وباقتراح من المخرج محمد صقر، بهدف عدم الخروج عن دائرة الأحداث فى الزمان والمكان». وأوضح: «سبب تأجيل عرض الفيلم لنهاية موسم إجازة نصف العام، كان بغرض الابتعاد عن تكدس الموسم وإتاحة فرصة منافسته بشكل جيد»، مشيرًا إلى تأييده التصنيف العمرى للأفلام، لكن من خلال معايير وآليات معينة وثابتة.عبر محمد صقر، مخرج الفيلم، عن سعادته بعرض العمل بعد تأجيله أكثر من مرة، خاصة أنها تجربته الإخراجية الأولى، وينتظر ردود أفعال الجمهور تجاهها.وأشار إلى أن فكرة تصوير الأحداث فى مكان واحد لم تقلقه أبدًا، بل ساعدته كثيرًا لاعتماد الفيلم على «راكور» واحد لجميع الأبطال، مضيفًا: «كان أمرًا مرهقًا للغاية وممتعًا فى نفس الوقت».وعن كون العمل تجربته الإخراجية الأولى، قال «صقر»: «أى حد بيكون قلقان وهو بيخرج فيلم لأول مرة، لأنه محتاج يعبر عن نفسه وفكره ورؤيته الإخراجية، لكننى أنا محظوظ بالعمل مع هؤلاء النجوم، وفى سيناريو كتبه مؤلف مثل محمد حفظى، فهو مكتوب باحترافية شديدة جعلت منه بطل الفيلم». وكشف عن أن الفيلم ينتمى لنوعية الأعمال التى يحبها كمشاهد ومخرج، خاصة أنه يتضمن العديد من العلاقات الإنسانية التى تعد المحرك الرئيسى للأحداث، معتبرًا أن فكرة الفيلم تتضح من المشهد الأول، الأمر الذى حمسه جدًا على تقديمه. وتابع: «كل عوامل النجاح مكتملة فى الفيلم، من سيناريو وأبطال وجهة منتجة وقفت وراء العمل بكل طاقتها ليخرج أفضل ما يكون». واختتم: «الفيلم لم يحتج منى استعراض عضلاتى كمخرج، خاصة مع وضوح الشخصيات فى السيناريو، كما أن تأخر عرضه منحنى مساحة كبيرة لإعادة بعض المشاهد وفتح النسخة النهائية ومشاهدتها ومونتاجها من جديد، والتدقيق فى كل مشهد ليخرج بصورة مميزة».