قوات الجيش السوري تدخل مدينة سراقب بريف إدلب

أفادت وسائل إعلامية دخلت قوات الجيش السوري، الأربعاء، مدينة سراقب في ريف إدلب الجنوبي الشرقي.من ناحيته، قالت الوكالة السورية للأنباء "سانا" إن وحدات من الجيش السوري سيطرت ناريا على الطريق الدولي حلب سراقب، وقطعت خطوط إمداد الإرهابيين من ريف حلب الجنوبي.وتواصل وحدات الجيش السوري تقدمها في قرى إسلامين والعثمانية وأبو الخوص والرصافة وأبو الخشة في منطقة سراقب بريف إدلب الجنوبي الشرقي، وفي قريتي الزمار وجزرايا بريف حلب، وفي بلدة تل طوقان بريف إدلب محاصرا النقطة التركية فيها.