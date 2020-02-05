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الأربعاء 05 فبراير 2020 الموافق 11 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس عاطل لانضمامه لجماعة محظورة بالتجمع

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 08:28 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
داليا عبد الباسط
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أمرت نيابة القاهرة الجديدة، الأربعاء، بحبس عاطل بتهمة الانضمام لجماعة محظورة بالتجمع الخامس، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن المتهم أسامة.م عاطل، عثر بحوزته على كتب وأوراق خاصة بالجماعة المحظورة ومحادثات سرية خاصة تحرض ضد البلد، واعترف المتهم بامتلاكه للمضبوطات.

كانت بداية الواقعة عندما ورد معلومات لقسم شرطة التجمع الخامس تفيد بقيام عاطل بالانضمام لجماعة محظورة بدائرة القسم وبإجراء التحريات اللازمة، وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهم وعثر بحوزته علي كتب وأوراق خاصة بالجماعة المحظورة.

حرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة سير عملية التحقيقات.

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