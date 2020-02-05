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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الناشر شريف بكر يطالب «الثقافة» بفتح قاعاتها لـ«نادي القصة»

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 08:28 م
الناشر شريف بكر
الناشر شريف بكر
حسام الضمراني
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قال الناشر شريف بكر، صاحب دار نشر "العربي"، إن حل أزمة نادي القصة بعد أن طالب ملاك مقره بإخلائه، يتمثل في أن تقوم وزارة الثقافة المصرية برعايته باعتباره جزء من مهامها؛ وذلك من خلال فتح قاعة من قاعات المجلس الأعلى للثقافة، لتقام فعاليات النادي بها.

وبسؤاله حول مدى إنقاد مجلة النادي التي توقفت منذ عام 2011، وكذلك كتابه الفضي الذي كان يصدر بشكل دوري وتوقف، قال لـ"الدستور"، إنه يجب تغيير ثقافتنا تجاه ما ينشر من أعمال ورقية، حيث إن العالم أجمع يتجه الآن للنشر الرقمي، مشيرا إلى أنه عند تحويل مجلة وكتاب نادي القصة لنسخ رقمية قد يصل كل منهما إلى ملايين القراء.

وكانت زينب العسال، عضو مجلس إدارة نادي القصة، كشفت أن النادي يواجه أزمة مالية كبيرة، لافتة إلى أن الورثة ملاك المقر يطالبون باسترداد مقر النادي، لأن المؤجر "اعتباري".

وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور": "كنا نعاني من أزمة مالية العام الماضي، وجريدة الدستور مشكورة ساعدت النادي ماديا، وتكفلت بدفع الإيجار الشهري للمقر، لمدة عام كامل، ولكن هذا العام فوجئنا بأن المبنى ومقر النادي مهدد بالطرد، لأن الورثة رفعوا قضية على النادي، وعلينا أن نترك المكان، وأنا باسم كل مبدع يحمل قلم، أناشد الجميع بدعم ومساندة النادي في أزمته".

ولفتت إلى أن الورثة امتنعوا عن أخذ الإيجار الشهري لمدة 3 أشهر، واتبعنا الطرق القانونية وذهبنا للمحكمة لدفع الإيجار، ولكن فوجئنا أن الورثة رفعوا قضية للمطالبة باسترداد مقر النادي، لأنه يعد مؤجر اعتباري.

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