«عذراء الخذندارية» تنظم يومًا روحيًا للشباب

نظمت كنيسة العذراء بجزيرة الخذندارية يومًا روحيًا ترفيهيًا للشباب الكاثوليكي تحت رعاية الأنبا باسليوس فوزي، بحضور مجموعة من شباب الفرير، وإشراف الأب إبرام نوح راعي الكنيسة.حضر اليوم مسئول النشاط بالكنيسة الاب عوض صابر، كما حضر أيضًا لفيف من خدام الكنيسة.بدأ اليوم الروحي للشباب بصلاة القداس الإلهي، إضافة إلى بعض المحطات، والألعاب الترفيهية، كما تضمن اليوم حفلة وكرنفال للحضور يتضمن العديد من الفقرات الترفيهية.