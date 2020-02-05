أبو شقة: دعوات مناقشة قانون الإدارة المحلية خطوة على طريق الديمقراطية

بدأ منذ قليل ائتلاف «دعم مصر» صاحب الأغلبية النيابية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، أولى جلسات الحوار المجتمعي حول قانون الإدارة المحلية، في مقر الائتلاف بالتجمع الخامس، بحضور عدد من رؤساء الأحزاب على رأسهم المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، والمهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وأشرف رشاد رئيس حزب مستقبل وطن وآخرين.وأكد المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، أن دعوة ائتلاف دعم مصر لرؤساء الأحزاب لمناقشة قانون الإدارة المحلية تثمل خطوة حقيقية على الطريق الديمقراطي، مشيدًا بالآراء المختلفة في أولى جلسات الحوار المجتمعي.وأضاف أبو شقة خلال كلمته بالاجتماع الذي عقد بمقر ائتلاف دعم مصر مساء اليوم، أن قانون المحليات من أهم القوانين التي تمثل أهمية للمجتمع بأكمله، محذرا من العجلة في إصدار قانون المحليات في أسرع وقت.وأشار إلى ضرورة أن نأخذ كثيرا من الوقت لكي يتم عمل قانون توافقي يرضي جميع الأطراف، متابعًا: «لابد أن نفرق بين داخل القانون بين الإدارة المحلية وانتخابات المحليات، ولابد أن نصل إلى إعداد قانون جيد ينظم العملية الانتخابية»، مثمنا ما قامت به لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب من عمل جلسات طويلة للخروج بقانون جيد.وأشار إلى أنه سيتم بحث ما ورد في مشروع قانون المحليات الخاصة باللجنة والسماع لكل الأوجه والآراء، ونحن لدينا تجربة جيدة داخل المجلس عندما نظمنا عمل حوار مجتمعي حول التعديلات الدستورية، مضيفا أنه لابد من وضع جدول أعمال للحوار المجتمعي الحالي حول المحليات، ونحدد في كل جلسة ماذا سنفعل، ووضع مهلة للقوى الحزبية بإعداد وجهات نظرهم بشكل كامل، مطالبا بضرورة مشاركة النقابات المهنية والعمالية داخل الحوار المجتمعي الحالي، نظرا لأن الموضوع لا يتعلق بالأحزاب فقط ولكن يتعلق بمصر بأكملها.وتابع أبو شقة أن أصعب ما يواجه المشرع أن يكون أمام قانون غير ملائم أو يتصادم بالشارع فسيكون مصيره الفشل، ونحن أمام رغبة حقيقة أن نعمل قانون يحقق مطالب الشعب المصري، قائلا: «ليس لدينا مانع أن نتلقى رأي من رجل الشارع حول قانون المحليات ونصيغها تشريعيا».وطالب أبوشقة، بضرورة أن يكون المشروع المقدم من لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب هو أساس البحث ونبني عليه أثناء جلسات الحوار المجتمعي الآن، مشيرًا إلي أنه لابد نلجأ للخبراء والفنيين عند وضع الرتوش الأخيرة بقانون الإدارة المحلية.