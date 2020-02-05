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الأربعاء 05 فبراير 2020 الموافق 11 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

انطلاق فعاليات الملتقى المصرى الأيرلندى لتصنيع الألبان

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 07:23 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عبدالناصر محمد
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انطلقت، اليوم الأربعاء، فعاليات الملتقى المصري الأيرلندي لتصنيع الألبان، الذي تنظمه وكالة الغذاء الأيرلندية "بورد بيا" في القاهرة، بمشاركة عدد من مسئولى الحكومة وكبار رجال الصناعة في مصر وأيرلندا، وذلك بهدف تبادل الخبرات والتعرف على أحدث الوسائل التكنولوجية المستخدمة في الصناعات الغذائية والألبان.

من جانبه أكد محمد بدران، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بيتي لصناعة الألبان والعصائر، أن الشركة حريصة على المشاركة في مثل هذه الملتقيات الدولية للتعرف على مستحدثات صناعة الأغذية حول العالم وآليات استدامة التنمية والتطوير، وذلك لتعزيز القدرات المصرية على المنافسة الدولية في مجال الصناعات الغذائية والألبان، لافتًا إلى أن مصر واحدة من أهم الأسواق في المنطقة، كما أننا أصبحنا مؤهلين لتصدير منتجاتنا لمختلف دول العالم.

وأضاف بدران، أن الملتقى سيتطرق إلى الحديث عن برنامج أوريجين جرين Origin Green، الذي يلزم المصنعين الأيرلنديين بتقليل انبعاثات الكربون واستخدام طاقة وموارد أقل إنتاجا للكربون في إنتاج الغذاء، مؤكدًا أن مصانع "بيتي" في مصر تحرص على ذلك وتطبق أعلى معايير الجودة من خلال استراتيجية صارمة تستهدف الحفاظ على البيئة.

وأوضح أن الشركة لديها خطط طموحة لـ2020 للتوسع والنمو في السوق المصرية، بالتوازي مع فتح أسواق تصديرية جديدة سواء في إفريقيا أو منطقة الشرق الأوسط، لافتًا إلى أن بيتي تستحوذ على أكثر من 22% من أسواق العصير والألبان في مصر.

من جانبها رحبت نيكولاس راننجر، مدير شركة "بورد بيا" في إفريقيا، بتنظيم الملتقى في مصر باعتبارها واحدة من أهم أسواق الغذاء في المنطقة، مؤكدة أن مصر وأيرلندا تربطهما علاقات تجارية دائمة، خاصة في مجال صناعة الألبان، ولذلك يسعى الوفد الأيرلندي المشارك في الملتقى إلى تعزيز التعاون التجاري بين موردي الألبان الأيرلنديين والمصنعين المصريين، لافتة إلى أن الملتقى سيضع جدولًا زمنيًا لاجتماعات العمل المستهدفة للمصنعين المصريين، وفي مقدمتها "بيتي" مع شركات الألبان الأيرلندية.

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