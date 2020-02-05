أماكن تواجد وحدات التدريب المتنقلة التابعة لـ«القوى العاملة» (إنفو جراف)
الأربعاء 05/فبراير/2020 - 07:23 م
دعاء جابرطباعة
سحبت وزارة القوى العاملة، وحدات التدريب المتنقلة التابعة لها وعددها 13 وحدة، والمنتشرة بالقرى في عدد من محافظات الجمهورية، وذلك لتطويرها وإعادتها للمحافظات مرة أخرى.
وأطلقت الوزارة، 8 وحدات منهم في قرى 8 محافظات مختلفة خلال الفترة الماضية، وتستعد حاليا لتطوير الـ5 وحدات المتبقية لإطلاقها بالمحافظات المختلفة.
"الدستور" تنشر أماكن تواجد الوحدات المتنقلة، والمهن التي تقوم بالتدريب عليها.
وأطلقت الوزارة، 8 وحدات منهم في قرى 8 محافظات مختلفة خلال الفترة الماضية، وتستعد حاليا لتطوير الـ5 وحدات المتبقية لإطلاقها بالمحافظات المختلفة.
"الدستور" تنشر أماكن تواجد الوحدات المتنقلة، والمهن التي تقوم بالتدريب عليها.