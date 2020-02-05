أماكن تواجد وحدات التدريب المتنقلة التابعة لـ«القوى العاملة» (إنفو جراف)

سحبت وزارة القوى العاملة، وحدات التدريب المتنقلة التابعة لها وعددها 13 وحدة، والمنتشرة بالقرى في عدد من محافظات الجمهورية، وذلك لتطويرها وإعادتها للمحافظات مرة أخرى.وأطلقت الوزارة، 8 وحدات منهم في قرى 8 محافظات مختلفة خلال الفترة الماضية، وتستعد حاليا لتطوير الـ5 وحدات المتبقية لإطلاقها بالمحافظات المختلفة."الدستور" تنشر أماكن تواجد الوحدات المتنقلة، والمهن التي تقوم بالتدريب عليها.