بث مباشر.. قرعة بطولة دورى أبطال إفريقيا

يقدم موقع «الدستور» بثا مباشرًا لقرعة دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي ويشارك فيها قطبا الكرة المصرية الأهلي والزمالك في التصنيف الثاني بعدما احتلا المركز الثاني في مجموعة كل منهما بمرحلة المجموعات.ونشر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مقطع فيديو عبر حسابه على "تويتر" أوضح فيه كيفية إجراء القرعة التى ستتم عن طريق 6 أوعية وجاءت كالتالى:- الوعاء الأول: يضم كل أندية التصنيف الثاني (الزمالك، الأهلي، الرجاء، الوداد)- الأوعية 2 و3 و4 و5 تحتوى على 3 كرات لمتصدري المجموعات الأربع على الترتيب- يتم سحب كرة من الوعاء الأول لفريق في التصنيف الثاني (الزمالك كمثال)وبعدها يتم استبعاد الفريق الذى تواجد معه فى المجموعة وسحب كرة من كل وعاء (استبعاد مازيمبي كمثال وسحب كرة النجم وصن داونز والترجى).