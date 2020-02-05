ويزو تستعد لتصوير مسلسل «تيمون وبومبا»

انضمت الفنانة دينا محسن "ويزو" نجمة مسرح مصر، لفريق عمل مسلسل "تيمون وبومبا" والذي يخوض بطولته الفنان أكرم حسني، والمقرر عرضه خلال الماراثون الرمضاني المقبل.وقالت "ويزو" لـ"الدستور"، إنني لم أبدأ تصوير مشاهدي في العمل حتى الآن، مشيرة إلى أنها تعاقدت فقط دون عقد بروفات عمل، مشيرة إلى أنها تستعد لتصوير مشاهدها في العمل خلال الأيام المقبلة.مسلسل "تيمون وبومبا" من إنتاج شركة "سينرجي"، ومن تأليف أيمن وتار، ويدور المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي، ويتكتم صناعه على الإفصاح عن تفاصيله، وهو من إخراج أحمد الجندي.