حبس عاطلين انتحلا صفة ضباط شرطة بالتجمع

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، الأربعاء، بحبس عاطلين لانتحالهما صفة ضباط الشرطة بغرض النصب علي المواطنين بمنطقة التجمع 4 أيام على ذمة التحقيقات.كما أمرت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة.وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين هما مصطفي. م، ورمضان.ع، عاطلان، وأقرا بانتحالهما صفة ضباط الشرطة بغرض النصب علي المواطنين واستعراض البلطجة بمنطقة التجمع.واستمعت النيابة لأقوال عدد من المجني عليهم الذين أقروا بقيام المتهمين بانتحال صفة ضابطى الشرطة وقاما بالاستيلاء علي أغراضهم.كانت بداية الواقعة عندما وردت عدة بلاغات لقسم شرطة التجمع، تفيد قيام عاطلين بانتحال صفة ضابطى الشرطة بغرض النصب علي المواطنين، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمين، واعترفا بارتكاب تلك الاتهامات وحرر المحضر اللازم وتوالت النيابة التحقيقات.