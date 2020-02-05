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الأربعاء 05 فبراير 2020 الموافق 11 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إحالة قاتل مواطنًا بسبب خلافات الجيرة في حلوان إلى المفتي

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 07:21 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
عادل عبد العال
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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمود الرشيدي إحالة قتل مواطنًا؛ بسبب خلافات بين أهليتهما في حلوان إلى المفتي لأخذ رأيه الشرعي.

صدر القرار برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين رأفت محمد ناجي ومحمد شرف الدين محمد وأمانة سر محمد السنوسي وعمر عاشور.

جاء في أمر الإحالة قيام المتهم أحمد.م، عاطل، بقتل المجني عليه إبراهيم.س عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيّت النية وعقد العزم علي إرهاق روحه مستخدما سلاحا أبيض، مطواة، وتوجه إلي المكان الذي أيقن سلفا تواجده فيه وما إن تأكد من تواجده حاول استفزازه ثم قام بنحر عنقه وأحدث إصابته بأنحاء متفرقة من جسده قاصدا من ذلك قتله.

وكشفت شهادة محمد فتحي، رائد شرطة، وضابط مباحث قسم شرطة حلوان أن تحرياته توصلت لوجود خلافات بين أهلية كلا من المجني عليه والمتهم قامت علي إثرها عائلة الأول بفرض نفوذها وسطوتها علي عائلة المتهم بقصد تخويفهم فتولد لدى الأخير قصد الانتقام من المجني عليه من سطوة عائلته فتوجه إلى مكان تواجد، وما إن تأكد من تواجده داخل محله قام بإحضار سلاح أبيض من داخل مسكنه وبدا ببعض الأعمال الاستفزازية لدفعه للخروج من داخل المحل ثم اشتبك معه، وقام المتهم بإخراج السلاح الأبيض وتعدي علي المجني عليه وإحداث إصابته.

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