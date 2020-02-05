52 مصابًا جراء انشطار طائرة في إسطنبول

أفادت وسائل إعلام تركية، مساء اليوم الأربعاء، بتحطم طائرة في مطار "صبيحة جوكشن" بإسطنبول، خرجت عن مسارها عقب هبوطها وانشطرت إلى نصفين، ونجاة جميع ركابها.





وذكرت أن السلطات التركية أعلنت إغلاق مطار صبيحة وتحويل جميع الرحلات إلى مطار إسطنبول جراء الحادث.





فيما لفتت قناة "TRT" التركية، إلى أن الطائرة خرجت عن مسارها بسبب سوء الأحوال الجوية.



