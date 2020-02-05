مقتل خبراء من حزب الله وإيران فى اليمن

أعلن وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المعترف بها، معمر الإريانى، عن سقوط قتلى بين خبراء من إيران و"حزب الله" اللبنانى فى جبهات القتال باليمن في الآونة الأخيرة.وصرح في حديث لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، بأن القوات الحكومية المدعومة من قبل التحالف الدولي الذي تقوده السعودية "سطرت ملاحم بطولية وخاضت معارك وجهًا لوجه مع مرتزقة إيران في جبهات نهم وصرواح والجوف والبيضاء".وشدد الإرياني على أن قوات جماعة (الحوثيين) المسيطرة على العاصمة صنعاء تكبدت جراء تلك المواجهات "مئات القتلى، بينهم قيادات عسكرية وخبراء من "حزب الله" وإيران"، مشيرًا إلى أن هذه المعارك لا تزال مستمرة والحوثيين "يتكتّمون عن خسائرهم الحقيقية".وشهدت جبهات القتال فى اليمن فى الأسابيع الأخيرة تصعيدًا أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى من طرفي النزاع، بعد هدوء نسبى استغرق نحو شهر فى ظل الأنباء عن مفاوضات غير مباشرة بين السعودية والحوثيين في عمان.