السجن 6 سنوات لتاجري هيروين في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة محمد باشا رزق، عامل وفكهاني بالسجن لمدة 6 سنوات لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة.ترجع أحداث القضية رقم 28758 لسنة 2019 جنايات المنتزة أول، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور القسم بتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط عامل وفكهاني متلبسين بحوزتهم مواد مخدرة.توصلت تحريات ضباط مباحث القسم، لقيام كل من المتهمين ح.ف.ح، عامل، وم.ع.ز، فكهاني، بتكوينهم تشكيل عصابي للاتجار في المواد المخدرة.وتقنين الإجراءات تم ضبطهما داخل سيارة وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على 270 لفافة لمخدر الهيروين ومبالغ المالية من حصيلة البيع في المواد المخدرة وهاتفين للاتصال بعملائهم وسيارة ملاكي في عملية الترويج وبعرضهم علي النيابة قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية.صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين عادل عبد الفتاح جبريل، وشريف فؤاد بركات وأمانة سر أحمد عبد الرحمن.