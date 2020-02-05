البابا تواضروس يترأس عظته الأسبوعية بالكاتدرائية (فيديو)

ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم، صلوات العشية بكنيسة السيدة العذراء مريم والأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.وعقب صلوات العشية يلقي قداسته العظة الأسبوعية بحضور عدد من أساقفة الكنيسة والكهنة والشمامسة.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خلال شهر فبراير المقبل لبدء صوم يونان المقدس والذي يصومه الأقباط على مدار ثلاث أيام، ثم يعقبه بعد فترة أسبوعين الصوم الكبير المقدس، والذي يستمر على مدار 55 يومًا ينقطع فيهم الأقباط عن أي أطعمة غير نباتية ويتنهي هذا الصوم باحتفالات عيد القيامة المجيد.